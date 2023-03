Sono stazionarie ma gravi le condizioni della donna ricoverata in rianimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro dopo essere stata picchiata avere subito un pestaggio nella notte tra sabato e domenica nella abitazione di Irgoli. Fermato per l'episodio il compagno di 55 anni, Bastiano Secci. L'uomo aveva già scontato 16 anni di carcere per l'omicidio della cognata nel 2008. La coppia sarebbe andata in comune per avviare le pratiche del matrimonio civile.