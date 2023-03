Rifiuti, a Quartu, dal 6 stop a ritiro dai vecchi mastelli

Dopo quasi un anno e mezzo dal via dell'appalto, e a un anno dalla partenza del nuovo sistema di raccolta differenziata, si intensificano a Quartu le verifiche e le azioni volte alla risolutiva messa a sistema dell'attuale organizzazione. Da lunedì 6 marzo i vecchi mastelli saranno quindi per sempre banditi e lasceranno definitivamente posto a quelli microchippati. L'1 marzo 2022 era iniziata la nuova raccolta differenziata, con l'avvio dell'utilizzo dei mastelli di ultima generazione e con calendari di conferimento differenziati in base alle rispettive zone "colorate" dello stradario cittadino. Le ultime verifiche dell'amministrazione hanno permesso di accertare che il 10% della cittadinanza non ha ancora provveduto a mettersi in regola. Si tratta di ben 4000 utenze. Tra loro vi sono cittadini che non si sono informati, altri che ancora scelgono di utilizzare i vecchi mastelli e altri ancora che addirittura non si sono neanche iscritti. Si parte dalla Zona Viola, che interessa i quartieri di Pitz'e Serra e Quartello, dove la percentuale di irregolari raggiunge il 20%. Dalla data indicata De Vizia, l'azienda titolare dell'appalto di igiene urbana quartese, provvederà a ritirare soltanto la spazzatura di coloro che utilizzano mastelli conformi all'attuale programma, quindi con microchip.