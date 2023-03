Ritrovata l'auto di Arzu, scomparso da una settimana

Di Sandro Arzu erano svanite le tracce mercoledì scorso, quando il 54enne di Arzana, in regime di semilibertà, non si era presentato in caserma, disattendendo per la prima volta l'obbligo di firma. La svolta nelle ricerche è arrivata stamane, quando la polizia ha ritrovato l'auto del pregiudicato alla periferia del paese, in prossimità del cantiere forestale di Monte Idòlo. La macchina, crivellata di colpi, è stata trasferita a Nuoro per gli accertamenti necessari, ma il ritrovamento accresce la preoccupazione sulle sorti di Arzu.

Il servizio di Gaia Rau (Montaggio di Andrea Martusciello).