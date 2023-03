Riva approva Ranieri ma confessa: "il calcio mi annoia"

Gigi Riva soffre nel vedere il Cagliari in B ma approva il ritorno di Claudio Ranieri: “Si sta comportando molto bene. Richiamarlo è stata un’ottima decisione del presidente”, dice il campione al Messaggero, intervistato da Pietro Cabras.

Il colloquio è l'occasione per sapere cosa ne pensa Rombo di Tuono del calcio italiano di oggi: “Ci sono dei bei giocatori, non lo metto in dubbio. Ma vedo troppi passaggi, in continuazione, è noioso, si va in fondo e si crossa… Troppa tattica, troppo possesso di palla, poca fantasia”.

Riva confessa di faticare a ricordare i nomi e critica l'eccessiva presenza di giocatori stranieri: “hanno rovinato la Nazionale”. Ma elogia il Napoli - “è entusiasmante” - e Mourinho: “Ha personalità, temperamento, trasmette alla squadra il suo carattere. Scopigno era l’opposto ad esempio”.

Sulle opere che di recente l'hanno visto protagonista al cinema e in teatro, una considerazione eloquente: “Mi fa piacere che emerga la mia semplicità. Non mi sono mai proposto, mai messo in primo piano”.

Infine, al di là del calcio, un pensiero per De Andrè: “Sapeva vedere la vita in un modo migliore di quella che era realmente. Un grande personaggio”.

Riva, 78 anni, nato a Leggiuno (Varese), arrivò al Cagliari nel 1963. Ancora imbattuto il suo record in Nazionale: 35 gol in 42 partite.