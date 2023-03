Incendio nella notte a Sassari nella zona di Latte Dolce, in via Umberto Nobile. Intorno alle 10 e 30 sono intervenute due squadre dalla sede centrale dei Vigili del fuoco per il rogo di una motrice rimorchio di un camion. Le cause sono da accertare. Le fiamme hanno danneggiato la parte anteriore del mezzo. Presenti anche Polizia di Stato e Polizia locale.