Rogo in via Riva di Ponente: nuovo intervento dei vigili del fuoco per un residuo di incendio

A tre giorni dal rogo doloso che ha distrutto lo stabile di via Riva di Ponente occupato da un gruppo di migranti, i vigili del fuoco sono tornati in azione intorno alle tre del pomeriggio di domenica davanti all'edificio per spegnere i residui di fuoco dopo che dal vicino centro commerciale era stato avvistato del fumo. Intanto nel piazzale antistante il rudere distrutto continuano a bivaccare diverse decine di migranti nella speranza di poter rientrare negli alloggi bruciati per recuperare valigie e altri effetti personali. La questura sta monitorando la situazione attraverso il passaggio periodico delle volanti.