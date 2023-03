Sabbia della spiaggia per il cantiere, sigilli a Torre delle stelle

"Sabato mattina, a seguito del nostro esposto, una pattuglia del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha svolto un sopralluogo nell'area di spiaggia di Genn'e Mari, a Torre delle Stelle nel comune di Sinnai". Lo rende noto la Nuova Associazione Torre delle Stelle sul proprio sito internet sul presunto prelievo di sabbia dal litorale. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, all'esito delle verifiche sono stati disposti i sigilli al cantiere. "È stata acquisita documentazione fotografica relativa al punto di prelievo e al cumulo di sabbia depositato in un tratto di via Sagittario in cui sono in fase di realizzazione i lavori di pavimentazione appaltati dal Comune di Sinnai", scrive ancora l'associazione dopo che ieri anche il Gruppo di intervento giuridico aveva chiesto l'intervento della Forestale, del Comune e della Procura di Cagliari..