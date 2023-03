Salone del libro di Torino: la Sardegna ospite della kermesse

La Sardegna sarà la Regione ospite della 35esima edizione del Salone del libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio. Un riconoscimento importante voluto dalla direzione della rassegna torinese che consentirà, in un palcoscenico internazionale di grande richiamo, di promuovere l'immagine dell'Isola, oltre agli interventi per la promozione delle opere edite nell'Isola.