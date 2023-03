Sanità, comitati in piazza per la salute nel centro Sardegna

Scenderà in piazza il Comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai. Ma alla manifestazione 'La Salute è un nostro diritto' parteciperà il Coordinamento dei Comitati sardi per la salute pubblica, che riunisce 16 sigle tra comitati, associazioni, movimenti e federazioni sindacali.

L'Obiettivo è "un'assistenza di qualità, efficiente e sostenibile, diffusa nei territori a garanzia della salute", con particolare attenzione alla Sardegna centrale e alle aree marginali, "già penalizzate da problemi di viabilità, scarse iniziative imprenditoriali e disoccupazione, causa di un progressivo spopolamento".

Nelle scorse settimane il Coordinamento ha diffuso un documento a difesa della sanità in cui chiede ai Comuni dell'isola di approvare una delibera di sostegno. Passo già fatto da otto amministrazioni comunali: Assolo, Baratili San Pietro, Siamanna, Arborea, Terralba, Domus De Maria, Ovodda e San Vero Milis.

"I tagli alla sanità pubblica vanno a colpire i cittadini che si trovano già in situazioni economiche svantaggiate e che non possono permettersi di pagare le cure o di spostarsi chilometri per avere un'assistenza", scrivono le sigle nel documento.

Dentro il coordinamento c'è anche un gruppo tecnico di studio di esperti come medici di base, infermieri, conoscitori del sistema emergenza-urgenza.