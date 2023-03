Sanità, in tre anni nell'isola le urgenze sono aumentate del 37%

In Sardegna negli ultimi tre anni gli interventi del 118 sono aumentati del 37 per cento, passando da 150 mila urgenze nel 2020 a 205 mila nel 2022. Un aggravio del carico di lavoro importante per gli operatori delle centrali operative e dei mezzi di soccorso del territorio regionale e in particolare del Sud Sardegna, a causa del vasto bacino coperto. Si tratta di dati emersi dal vertice tra i rappresentanti della rete del 118 e dei tre principali ospedali dell'area metropolitana di Cagliari: un incontro programmato per trovare soluzioni e definire protocolli condivisi per facilitare la presa in carico del paziente nei Pronto soccorso.

L'area metropolitana di Cagliari ricopre il 5% del territorio regionale, in cui risiede il 26% della popolazione, con una densità pari a 337 abitanti per km quadro (6 volte e mezzo quella del restante territorio). Il costante incremento del numero di richieste di soccorso che giungono al sistema di emergenza urgenza pre-ospedaliera sta determinando ripercussioni su tutta la rete, con allungamento dei tempi di attesa alla risposta della chiamata, incremento dei tempi di arrivo all'evento per indisponibilità dei mezzi di soccorso e necessità di ricorrere, laddove possibile, a un numero maggiore di risorse, soprattutto mezzi di base (ambulanze convenzionate, gestite da associazioni e cooperative).