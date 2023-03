Olbia e Torres, doppio ko

La Torres e l’Olbia confezionano una doppia frittata in ottica salvezza: sprecano l’occasione di fare punti contro due dirette concorrenti, e rivitalizzano due squadre che fino a questo momento erano tagliate fuori persino dalla prospettiva di giocare i play-out.

La Torres ha ceduto sul campo dell’ultima in classifica, l’Aquila Montevarchi, subendo il gol di Italeng al 33’ del primo tempo. L’assalto nella seconda frazione di gioco, con quattro attaccanti in campo grazie all’ingresso di Omoregbe e Scotto, ha prodotto soltanto un gol di Antonelli, annullato per fuori gioco.

L’Olbia al Nespoli parte bene, va in rete all’11’ con Daniele Dessena, ma subisce la ritrovata verve dell’Imolese nel secondo tempo. A segno Faggio e D’Auria, che supera Bellodi in area. L’Olbia spreca un’occasione d’oro per tirarsi fuori dalla zona playout.