Sassari contro Venezia e l'ex Spissu

Alle 20.30 al Palaserradimigni la sfida tra la Dinamo e Reyer Venezia, formazione nella quale gioca il grande ex di Sassari Marco Spissu. La gara è l'unico anticipo del sabato della ventesima giornata di campionato che riprende dopo la lunga pausa per la Coppa Italia e per gli impegni della nazionale. Prima dello stop, il Banco aveva collezionato 5 vittorie in 6 partite. Piero Bucchi è fiducioso: la squadra avversaria è temibile, lunga e profonda ma la sosta non ha influito sull'ottimo rendimento dei biancoblù che si sono allenati intensamente e scenderanno in campo con forti motivazioni e pronti a ribaltare il meno 10 dell'andata, ha detto il coach.