Schio troppo forte, la Dinamo women saluta la Coppa Italia

Niente da fare per le ragazze di coach Restivo. Sul parquet di Campobasso, nella semifinale di Coppa Italia contro Schio, la Dinamo femminile è stata battuta 88-61.

Le campionesse d'Italia hanno condotto il match dal primo all'ultimo minuto. La Dinamo ha lottato oltre i propri limiti, ma non è riuscita a strappare il pass per la finale. Resta, per la squadra di Restivo, la consapevolezza di aver disputato una grande Coppa Italia. Ora, testa ai playoff scudetto al via venerdì 7 aprile al PalaSerradimigni contro il Geas.