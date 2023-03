Sciopero al Tecnocasic il 24, disagi su conferimento rifiuti per l'area vasta di Cagliari

La rappresentanza sindacale unitaria della Tecnocasic Spa, società in house del Cacip, proclama 8 ore di sciopero per il 24 marzo nell'impianto che gestisce lo smaltimento dei rifiuti per l'area vasta di Cagliari, che potrebbe subire qualche disagio. Lo ha deciso l'assemblea dei lavoratori che erano già in stato di agitazione, perché "preoccupati per la dismissione di alcuni impianti e per le conseguenti ricadute occupazionali". "Per evitare ricadute negative sul servizio ai cittadini, in particolare della Città metropolitana, abbiamo ripetutamente sollecitato l'apertura di un tavolo di confronto che portasse a soluzioni condivise tra le istituzioni competenti, l'azionista proprietario degli impianti e la rappresentanza dei lavoratori. Tenuto conto degli esiti non soddisfacenti ci vediamo costretti, nostro malgrado, a tutela dei lavoratori e dei cittadini, a sollecitare il cambio di atteggiamento, utilizzando quanto espressamente previsto dalle disposizioni di legge in materia di servizi pubblici essenziali, proclamando, per il momento, una giornata di sciopero e mobilitazione dei lavoratori", conclude la Rsu.