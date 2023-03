Sciopero globale contro i cambiamenti climatici, in piazza a Cagliari e Sassari

Anche Cagliari scende in piazza per Fridays for future contro l'emergenza climatica. Appuntamento alle 9.30 in piazza Garibaldi. L'altra sede sarda delle manifestazioni per sollecitare l'uso di energie alternative contro il surriscaldamento del pianeta è prevista alla stessa ora a Sassari, in piazza Castello.

I giovani italiani sono molto preoccupati dal cambiamento climatico, chiedono al governo che venga fatto di più, e vengano prese decisioni a favore dell’obiettivo 100% rinnovabili. Questo è ciò che emerge dalla ricerca promossa dal WWF alla vigilia dello sciopero globale sul clima. Circa 6 dei giovani intervistati su 10 dichiarano che il cambiamento climatico ha un impatto sulla propria vita (58% molto o abbastanza) e il 56% si dice impegnato in azioni quotidiane per affrontare la crisi climatica. Circa 8 giovani su 10 (77%) si dichiarano molto o abbastanza preoccupati dal cambiamento climatico. Per questa ragione più della metà del campione s’impegna a fare scelte di consumo più sostenibili e il 44% si aspetta subito interventi dalle istituzioni.