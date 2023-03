Grave incidente a Quartu a Is Pontis Paris. Un giovane ha perso il controllo della sua moto edè caduto violentemente a terra. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri del Nucleo radiomobile stanno effettuando i rilievi di legge.

Lunge file in viale Marconi con disagi per le auto in transito.