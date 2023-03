Scontro tra un camion e un'auto lungo la 131, uomo in fin di vita

Un uomo di 77 anni è in fin di vita dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 131, all'altezza del bivio per Cossoine, in direzione Sassari. L'uomo era su una utilitaria insieme alla moglie, anche lei rimasta ferita. Per motivi ancora in fase di accertamento la vettura è stata tamponata da un camion del traporto latte.

I due coniugi sono rimasti incastrati fra le lamiere dell'auto e per estrarli è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco arrivati da Macomer.

La coppia è stata elitrasportata al Santissima Annunziata di Sassari con un mezzo del 118. L'uomo si trova ricoverato nel nel reparto di Rianimazione.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Bonorva per i rilievi dell'incidente.