Secondo tempo travolgente, il Cagliari ribalta l'Ascoli

Nell’anticipo della 29esima giornata di serie B il Cagliari porta a sei la striscia di risultati utili consecutivi e soprattutto ritrova la vittoria che mancava da un mese. La partita contro l’Ascoli termina infatti con un netto 4-1, che premia i rossoblu autori di un secondo tempo di altissimo livello, sia sotto il profilo agonistico sia per l’aspetto tecnico.

Ranieri, indotto dal forfait di Kourfalidis, ha schierato un audace 4-2-3-1 ad inizio gara che nei primi minuti ha dato i suoi frutti, con il predominio dei sardi e una serie di occasioni per sbloccare il match. Dal quarto d’ora in poi, però, la squadra di Breda ha iniziato a produrre gioco facendo saltare le distanze tra i reparti del Cagliari. Al 18esimo Barreca sbaglia un facile disimpegno lanciando l’azione avversaria, che si conclude in rete con la deviazione sottoporta di Forte sul cross di Collocolo. I rossoblu reagiscono, ma con poca lucidità e l’uscita dal campo per infortunio di Luvumbo, il migliore dei suoi, sembra il preludio ad una serata no.

Invece nella ripresa la partita cambia completamente, complice il maggiore equilibrio nella formazione di Ranieri con la mediana a tre e Mancosu trequartista dietro Lapadula e Prelec. Il cagliaritano è decisivo al decimo -guadagnandosi il rigore trasformato in due tempi da Lapadula- e cinque minuti dopo quando chiude il triangolo con l’italoperuviano spedendo di destro il pallone all’incrocio dei pali. L’Ascoli accusa il doppio colpo e sparisce dal campo, mentre i sardi crescono ancora e trovano il 3-1 con il 13esimo gol in campionato di Lapadula e il 4-1 finale con Zappa, al primo centro con la maglia rossoblu.