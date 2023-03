Sequestrato a Quartu un chiosco abusivo per la vendita di ricci di mare

Blitz della Polizia locale e Guardia Costiera al Poetto di Quartu. Nei pressi della rotonda per Viale Colombo è stato sequestrato un chiosco abusivo per la vendita di ricci di mare. Oltre 1200 gli esemplari recuperati che sono stati rigettati in mare in una zona di ripopolamento. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che la struttura occupava suolo demaniale senza autorizzazione e senza osservare le prescrizioni riguardanti la somministrazione di cibi e bevande. Ai titolari dell'attività è stata comminata una multa di 5mila euro. Nei confronti del chiosco dal 2014 al 2023 sono state riscontrate 16 violazioni. L'operazione di oggi dà il via a una serie di controlli più stringenti lungo tutta la costa.