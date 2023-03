Sequestrato un pesce spada di 30 chili pescato irregolarmente, donato in beneficenza

E' stato dato in beneficenza alla Caritas di Olbia un esemplare di pesce spada, di circa 30 chili, pescato irregolarmente da un peschereccio sbarcato nel porto di Golfo Aranci e sequestrato dalla Guardia Costiera.

Dal primo gennaio al 31 marzo, secondo la normativa nazionale e internazionale, è vietato pescare, anche in via accidentale, esemplari di questa specie, per consentire il ripopolamento ittico e preservare l'equilibrio dell'ecosistema marino.

Il comandante del peschereccio è stato multato.