Slot machine illegali, una denuncia

Sono i numeri dei controlli effettuati dalla Guardia di finanza nell'ambito di una attività coordinata a livello centrale di

contrasto alla diffusione di giochi e scommesse illegali in tutta la provincia di Cagliari.

Durante le ispezioni in alcuni esercizi i militari delle Fiamme gialle hanno trovato le 12 slot irregolari perché non

erano collegate alla rete dell'Amministrazione Dogane e Monopoli, alcune erano state installate senza autorizzazione e

offrivano giochi illegali. Le macchinette e il denaro che si trovava all'interno sono state sequestrate.

"I titolari delle attività al cui interno erano installate le apparecchiature irregolari - spiegano dalle Fiamme gialle - sono

stati destinatari di diverse sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 180.000 euro".

Per uno di loro è anche scattata la denuncia per frode informatica, esercizio del gioco d'azzardo e mancata esposizione

della tabella dei giochi proibiti.