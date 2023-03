Sorpresi a spacciare aggrediscono gli agenti. Tre poliziotti finiscono in ospedale

Stavano spacciando droga in piazza del Carmine a Cagliari ma sono stati intercettati dai Falchi della squadra mobile della questura di Cagliari che li hanno fermati. Ne è nato un parapiglia e due dei sei extracomunitari sono stati bloccati, mentre tre agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale. Il fatto è avvenuto oggi in pieno centro, in una di quelle che è diventata una delle piazze di spaccio del capoluogo. I Falchi della mobile hanno osservato la cessione della droga e poi sono intervenuti, ma gli extracomunitari hanno reagito scagliandosi contro gli agenti e ferendone tre. Due stranieri ora devono rispondere dell'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e probabilmente verranno denunciati anche per detenzione di droga ai fini di spaccio.