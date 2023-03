Spaccio a Is Mirrionis, tre in carcere

Per spaccio vanno in cella un trentaquattrenne residente ad Assemini, e una quarantaquattrenne e un quarantacinquenne di Is Mirrionis. Il primo degli arrestati dovrà scontare 14 anni, 8 mesi e 4 giorni di reclusione; la seconda 7 anni, 7 mesi e 11 giorni; l'ultimo undici anni, un mese e 10 giorni. Ulteriori posizioni sono in via di definizione.

Gli ordini di carcerazione, emessi della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, sono stati eseguiti nel capoluogo dai carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace, con l'ausilio dei colleghi della Compagnia di Cagliari.

L'indagine era stata chiamata “Grande Fratello”: allarmati dalla costante presenza di tossicodipendenti nell'ospedale Santissima Trinità, i carabinieri di Cagliari avevano sgominato una banda basata nel quartiere di Is Mirrionis che trafficava cocaina ed eroina.

A maggio 2015 erano finiti in manette undici spacciatori, molti dei quali minorenni, con il sequestro di 16 kg di droga. Il 10 maggio 2018 una seconda tornata di quattordici arresti: un blitz che aveva chiuso l'indagine con perquisizioni ad oltre 140 persone in 40 abitazioni.

Stanno pian piano giungendo i provvedimenti di condanna definitiva da parte della Corte di Cassazione e ieri ne sono stati eseguiti tre.