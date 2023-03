Sulle tracce di Arzu, i carabinieri del Ris al lavoro

L'esame delle tracce di sangue trovate nell'auto di Sandro Arzu potranno dare le prime risposte sulla sorte del pregiudicato di Arzana. I carabinieri del Ris hanno raccolto i campioni e li stanno analizzando per capire se appartengano proprio al 54enne scomparso dall'8 marzo. Le ricerche, dopo il ritrovamento dell'auto con i segni di con due colpi di fucile, proseguono a ritmo serrato non solo nella zona del ritrovamento ma in tutto il territorio di Arzana. Gli inquirenti, coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra, non escludono nessuna pista. Sul caso, però, si fa strada anche l'ipotesi dell'omicidio. Anche perché Arzu era sfuggito a un precedente agguato nel settembre del 2021.