Surgelati invece di prodotti freschi in una mensa a Pozzomaggiore

Nel quadro della campagna nazionale di controlli nelle mense scolastiche da parte Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, 341 ditte in tutta Italia hanno presentato irregolarità, pari al 31% delle aziende ispezionate.

Tra i provvedimenti disciplinari più rilevanti quello deciso dai Nas di Sassari nei confronti della legale rappresentante di una cooperativa che gestisce la mensa una scuola primaria e dell’infanzia di Pozzomaggiore, in provincia di Sassari.

È stata deferita per aver detenuto e somministrato agli alunni alimenti di qualità differente da quelli previsti dal relativo contratto d’appalto del servizio mensa. Ovvero merluzzo e prodotti carnei precotti, congelati ed impanati in luogo di quelli freschi, e uova generiche in luogo di quelle biologiche previste dal capitolato di gara.