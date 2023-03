Solinas, no del riesame al dissequestro dei telefonini

Il Tribunale del riesame del capoluogo ha respinto la richiesta di dissequestro dei telefonini e del materiale informatico di Solinas, sequestrati a fine febbraio dalla Guardia di Finanza. Il ricorso era stato presentato dai legali del presidente, indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta su nomine e appalti. Dunque la Procura di Cagliari potrà ora procedere con le indagini e le perizie sugli apparecchi. Respinta dal Giudice per le indagini preliminari anche l'istanza di incidente probatorio chiesta sempre dagli avvocati del presidente. Sono due i filoni di inchiesta. Uno riguarda la vendita (secondo la procura a prezzo maggiorato) di una proprietà di Solinas a Capoterra in cambio di presunti favori e appalti all'imprenditore Roberto Zedda. L'altro - assieme al suo consulente Christian Stevelli e Roberto Raimondi - per un presunto accordo corruttivo legato alla nomina di quest'ultimo a direttore generale dell'Ufficio dell'autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, bacino del Mediterraneo, in cambio di docenze a contratto nell'università di Tirana e in una università privata romana; con anche la promessa di una laurea honoris causa nell'ateneo albanese. Nei giorni scorsi il rettore dell'Università di Tirana aveva smentito che al presidente della Regione Sardegna fosse stata conferita la laurea honoris causa in Medicina o assegnate docenze.