Oltre 1,6 miliardi di euro di investimento per rinnovare la rete elettrica della Sardegna. La cifra è prevista nel piano di sviluppo decennale presentato da Terna. L'obiettivo è introdurre una rete ad alta tecnologia per raddoppiare la capacità di scambio da sud al nord dell'Isola. Previsto anche un nuovo elettrodotto in corrente continua dalla Sardegna verso il Continente, che affiancherà il collegamento esistente Sapei e che lavorerà in sinergia con il già previsto Tyrrhenian Link.