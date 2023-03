Terramaini navigabile, presto il progetto definitivo

E' stato già finanziato con 1 milione 800 mila euro con fondi del PNRR. Ma il progetto del canale navigabile Terramaini – La Palma deve ancora essere dettagliato. E' da qui che è nata la consultazione attraverso la piattaforma di partecipazione pubblica della Città Metropolitana di Cagliari denominata Labmet (https://partecipa.cittametropolitanacagliari.it): in una prima fase è stato possibile visionare il progetto e rispondere a una serie di domande predefinite, mentre in una seconda fase sono state proposte idee e suggerimenti. Ed ecco ciò che chiedono i cittadini: più fermate in prossimità dei luoghi di interesse (oltre alle 6 attualmente previste) in prossimità del Ponte Vittorio, di Monte Urpinu, del Parco di Terramaini e dello stadio di calcio; le fermate - secondo gli utenti - dovrebbero essere dotate di aree per il relax, il ristoro e la socialità, di servizi igienici, di punti di osservazione della fauna e di collegamenti con la rete ciclo-pedonale e i parchi di Molentargius e Monte Urpinu. I pontili dovrebbero poi avere un’omogeneità stilistica, essere realizzati in materiali sostenibili, evitando l’uso della plastica, e con colori compatibili con lo stagno e gli elementi naturali. Per quanto riguarda la modalità di gestione, la preferenza è ricaduta su un modello di gestione mista che veda un’infrastruttura di gestione pubblica integrata con i servizi offerti dai privati. “I suggerimenti pervenuti saranno tenuti in considerazione nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, attualmente in fase di ultima definizione. Il progetto definitivo è atteso entro la fine di marzo, mentre i lavori saranno appaltati entro la fine di luglio”, ha detto il sindaco metropolitano e di Cagliari Paolo Truzzu”. “Con questo progetto vogliamo ripensare in chiave innovativa una parte della mobilità dell’area metropolitana, offrendo a cittadini, turisti e sportivi un nuovo percorso che da Terramaini arriva fino al Parco Nervi”, spiega il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca.