Torres e Olbia obbligate a vincere

Torres con appena 16 uomini ad allenarsi, di cui quattro primavera. Olbia senza il suo leader Ragatzu. Senza il tempo né l'opportunità di recriminare sulle assenze, dopo le sconfitte di sabato sassaresi e galluresi tornano in campo per il turno infrasettimanale, e ancora una volta le due squadre sono costrette a vincere per non precipitare nella zona play-out.

L'Olbia, che occupa il sestultimo posto a pari merito col San Donato Tavarnelle a 31 punti, fa visita proprio ai toscani nello scontro diretto che si giocherà a Montevarchi alle 14e30. Appena due punti più su la Torres, che deve fare ancora i conti con un virus influenzale che ha decimato la squadra nell'ultima sfortunata trasferta in Toscana. Alle 21 al Vanni Sanna arriva il Rimini, nove punti più sopra in classifica e protagonista di una stagione dal rendimento altalenante. I rossoblu recuperano a centrocampo Urso, Masala e Liviero. Unico dubbio Lisai o Saporiti dietro le punte Ruocco e Scappini.