Tossilo, un milione di euro per salvaguardare i redditi dei lavoratori

I lavoratori della Tossilo Tecnoservice, potranno essere impiegati in nuovi percorsi occupazionali in attesa della ripresa dell'attività dell'impianto di trattamento di Macomer. La giunta regionale con un finanziamento di un milione di euro, ha approvato una delibera che consente al Centro di programmazione di attivare delle convenzioni con gli enti disponibili, per utilizzare 26 persone attraverso la formula del distacco e in continuità contrattuale con la società attualmente in iquidazione. "Salvaguardiamo le professionalità e il reddito dei

lavoratori - ha spiegato l'assessora del Lavoro, Ada Lai - in attesa del completamento delle procedure necessarie per la ripresa dell'attività lavorativa nel nuovo impianto di termovalorizzazione.