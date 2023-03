Tragedia sfiorata a Olbia, in via Egitto, nella zona industriale. Il cassone di un camion si è ribaltato su di un fianco finendo contro un'auto che transitava proprio in quel momento. L'uomo alla guida ha fatto appena in tempo a inserire la retromarcia riuscendo a spostare il veicolo: è finita schiacciata la parte frontale del veicolo ma nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco.