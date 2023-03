Trovato privo di vita in una strada in centro a Oristano, fatale forse una caduta dalla bici

Sembrava privo di sensi. In realtà era morto. Ora sono al lavoro gli investigatori per capire le cause della morte di un uomo trovato senza vita in via Don Bosco a Oristano. Tra le ipotesi al vaglio quella di una caduta dalla bici che è stata trovata accanto al cadavere. La vittima si chiamava Paolo Murtas, aveva 60 anni, era un ex barista di Torregrande.

Sul posto carabinieri, polizia, il pm di turno e il medico legale.

La segnalazione sarebbe arrivata da un passante.

Accanto al corpo è stato trovato un coltello, scivolato probabilmente dalla tasca della vittima.