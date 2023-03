Tutto pronto per il primo Rally del Sulcis Iglesiente

Tutto pronto a Iglesias per la prima edizione del Rally Sulcis Iglesiente, che si disputerà dal 17 al 19 marzo. La manifestazione, organizzata dalla scuderia iglesiente Mistral Racing col supporto della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dell'Aci Cagliari, coinvolgerà 13 comuni del Sulcis Iglesiente e sarà valida per il Campionato regionale Delegazione Sardegna e per la Coppa Italia di Regolarità sport. Le iscrizioni alle tre gare si chiuderanno alle 24 di lunedì 13 marzo. "Organizzare per la prima volta un rally nel Sulcis ha richiesto un'azione corale. La squadra della Mistral Racing ha avuto il coraggio di osare, perché da iglesienti ci tenevamo a realizzare nel nostro territorio una manifestazione di una disciplina sportiva che già riscuote notevole successo nel Nord della Sardegna e che, per le proprie caratteristiche, valorizza al massimo le potenzialità del territorio", ha sottolineato il presidente della Mistral, Giacomo Spanu. "Il Rally Sulcis Iglesiente rappresenta, senza ombra di dubbio, un'occasione di promozione del territorio attraverso un evento sportivo che arriva qui per la prima volta ed è già consolidato in altre località della Sardegna", ha detto il sindaco di Iglesias, Mauro Usai. Presente alla conferenza stampa anche l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa: "Con il rally nel Sulcis Iglesiente, che aprirà la stagione automobilistica nell'Isola, riprende, per il 2023, il programma dei grandi eventi di promozione turistica della Sardegna, sempre più isola dello sport. Dopo tanti appuntamenti nel nord Sardegna, un evento motoristico torna ad essere protagonista al sud, coinvolgendo tredici comuni e coniugando perfettamente sport e turismo".