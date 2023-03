Un piano contro la siccità

Entro la fine di marzo sarà varato dal Governo il decreto per contrastare il fenomeno della siccità. Con alcune misure già individuate nella prima cabina di regia a Palazzo Chigi. Il Piano idrico nazionale saraà approvato d'intesa con le regioni e gli enti territoriali. Anche la regione Sardegna sta provvedendo a mettere in sicurezza gli invasi per non disperdere l'acqua. Una nuova rete di invasi dovrà essere creata nel nord del Paese, insieme alla riparazione delle perdite degli acquedotti e al dragaggio dei bacini per aumentarne la capienza. Il PNRR destina a questi interventi quasi tre miliardi.