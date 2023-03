Una mozione per intitolare simbolicamente il nuovo stadio di Cagliari a Gigi Riva

È il primo punto all'ordine del giorno nella seduta di martedì: in testa ai firmatari il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu.

La motivazione: "per l'attaccamento mostrato alla città di Cagliari, che ha scelto come città d'adozione e per indubbie

qualità umane dello sportivo, bandiera e simbolo del Cagliari calcio, considerato dagli addetti ai lavori, come uno dei più

forti giocatori italiani al mondo di ogni epoca e di tutti gli sportivi e cittadini italiani, fonte di ispirazione e di esempio

da seguire". Tra le valutazioni anche alcune molto suggestive: "ha scelto Cagliari come casa sua, mai più è andato via dall'isola, e anche quando era nel pieno del suo successo da calciatore ha scientemente rinunciato a ingaggi milionari". E ancora: "per lui la Sardegna ha rappresentato una famiglia, che l'ha accolto e amato in ogni circostanza e che non ha mai voluto tradire". E infine: "amico dei pescatori, dei pastori, della gente comune, si è identificato totalmente nella Sardegna tanto da ritenersi, ormai, sardo a tutti gli effetti".