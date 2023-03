Un palo della luce cade su un'auto a Nuoro

Continuano gli interventi per il maltempo nel Nuorese con i Vigili del fuoco impegnati per la messa in sicurezza di strade e abitazioni. tra questi un palo di un ripetitore telefonico è caduto su una vettura in sosta a Nuoro. Per fortuna non ci sono stati feriti. Le squadre di pronto intervento hanno effettuato oltre cinquanta interventi dalla mezzanotte di oggi, tutti legati al forte vento di maestrale che sta soffiando oltre i 100 km/h. Attualmente sono circa quaranta le richieste che stanno interessando in particolare il capoluogo e San Teodoro ma anche Orosei, Tortoli, Lanusei Galtellì e diversi altri comuni.