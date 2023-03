Vertenza porto canale: sit-in all'assessorato dei Trasporti

Nuova protesta mercoledì a Cagliari, alle 9 e 30, sotto la sede dell'Assessorato regionale dei Trasporti.

Lo hanno organizzato gli ex lavoratori del porto canale che da tempo chiedono alle istituzioni politiche iniziative per il rilancio dello scalo merci. "Negli ultimi tempi si sono create condizioni favorevoli per il rilancio del porto - spiega Ugo Dall'Ora, portavoce degli ex lavoratori, a casa dal 2019 - si parla sempre più insistentemente di Zes, ma ancora non c'è nulla di chiaro".

Per tenere alta l'attenzione e ottenere soluzioni immediate gli ex lavoratori del porto chiederanno un incontro all'assessore dei Trasposrti, Antonio Moro.