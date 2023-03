Vertenza Portovesme, dal vertice al Ministero spunta una bozza di soluzione

Non è ancora il traguardo sperato dai lavoratori. Dal vertice di quattro ore al ministero delle Imprese è emersa però una possibile via d'uscita dalla crisi che colpisce la Portovesme srl. Durante il lungo confronto tra la sottosegretaria Fausta Bergamotto, il presidente della Regione Solinas, gli assessori competenti e l'ad dell'azienda Davide Garofalo, sono state tracciate le ipotesi per una soluzione strutturale. Una bozza la cui fattibilità sarà valutata tra domani e dopodomani in un giro di incontri che la sottosegretaria terrà con il ministero per il Sud, quello dell'Ambiente, i principali gestori nazionali per l'energia e le parti sociali. Prudenti, ma con un pizzico di fiducia in più, i sindacati.