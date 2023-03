Via Roma, domani il via ai lavori lato portici

Tutto pronto in via Roma per l'avvio dei lavori di rifacimento della strada. Lavori approvati dal Comune di Cagliari lo scorso novembre e che rientrano nel grande progetto per il centro intermodale di scambio di piazza Matteotti. Già predisposto il divieto di sosta. Da domani si parte con gli scavi. Prevista la chiusura delle quattro corsie lato portici, con possibili disagi e code, almeno nei primi giorni, tanto che il consiglio della polizia locale è di evitare il più possibile l'utilizzo dell'automobile. Cambiano i sensi di marcia nelle principali strade della zona più centrale del capoluogo, la viabilità sarà letteralmente rivoluzionata. Una mappa dettagliata dei lavori è disponibile sul sito Internet del Comune. Queste le principali novità:

Nuove manovre di svolta nell’intersezione tra viale Diaz, via XX Settembre, via Regina Margherita e via Pirastu

Venendo dalla stazione, in via Roma fronte Municipio, obbligo di svolta a sinistra nel Largo Carlo Felice

Chiusura totale di via Roma lato portici, eccetto autorizzati

Conseguente divieto di accesso nelle strade laterali della Marina