Volo salva vita per un neonato di un giorno su un Falcon dell'Aeronautica

Il piccolo, in imminente pericolo di vita, era ricoverato al Policlinico "Duilio Casula" di Monserrato. E' stato trasportato d'urgenza dall'aeroporto di Cagliari Elmas a Roma, a

bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Ora è ricoverato all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù". La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure, è partita dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene operativi 24 ore su 24, in varie basi, per queste necessità.

Il neonato è stato assistito durante il volo da un'equipe medica, all'interno di una culla termica.