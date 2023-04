È morto Bobo Gori, tra i protagonisti dello storico scudetto del Cagliari del 1970

È morto a 77 anni Bobo Gori, protagonista dello scudetto del Cagliari nel 1970. Spalla di Gigi Riva, segnò il 2 a 0 contro il Bari in uno stadio Amsicora gremito. Lui stesso in un'intervista definì quella rete la più importante della sua carriera. La vittoria decretò la conquista dello storico tricolore, e per lui la convocazione da parte del C.T. Valcareggi ai mondiali del Messico, dove gli azzurri persero in finale con il Brasile. Nato a Milano, all'anagrafe Sergio, Gori vestì anche le maglie dell'Inter e della Juve vincendo in totale quattro campionati. Fu uno dei pochi calciatori a riuscire nell'impresa di conquistare lo scudetto con tre maglie diverse. Con i bianconeri conquistò anche la Coppa Uefa del 1977.