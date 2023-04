È ripreso a Nuoro il maxi processo per l'alluvione del 2013

Con l'ammissione delle prove già acquisite nel fascicolo, si è aperto ufficialmente a Nuoro il dibattimento del maxi processo sull'alluvione che nel novembre del 2013, con il passaggio del ciclone Cleopratra, provocò morte e distruzione in gran parte della Sardegna. Il procedimento ha subito uno stop di 3 anni a causa dell'emergenza Covid e per l'assenza di un'aula, nel palazzo di giustizia del capoluogo barbaricino, che riuscisse a contenere 59 imputati. Si tratta di amministratori e dirigenti di enti pubblici, rappresentanti locali di varie imprese. Sono accusati a vario titolo di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni colpose per il cedimento del manto stradale su cui morì il poliziotto Luca Tanzi; per l'esondazione della diga Maccheronis a Torpé, che intrappolò in casa uccidendola l'anziana Maria Frigiolini, e per il crollo del ponte sul rio Sologo a Galtellì. Tre filoni di indagine confluiti poi in un unico processo. Per alcuni reati c'è il rischio prescrizione, non però per il disastro colposo che ha tempi più lunghi. Non è stata svolta nessuna nuova attività istruttoria: si è ripreso quindi dalla rinnovazione del dibattimento istruito dal giudice precedente. Sono stati dichiarati utilizzabili tutti gli atti già entrati nel fascicolo e sono state rinnovate e riaccolte le richieste di ammissione di prove. Il processo è stato aggiornato al 5 e 6 giugno.