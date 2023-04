Controlli della Polizia Stradale nell'hinterland di Cagliari, a 195 km/h sulla statale 554

Sfrecciava a 195 km/h lungo la strada statale 554. Il superamento record del limite di velocità è stato rilevato della Polizia stradale del compartimento di Cagliari, durante una serie di controlli in città e nell'hinterland. Si tratta di uno dei 125 casi di eccesso di velocità individuati lo scorso mese dagli agenti, cui si sommano sei persone denunciate per essersi messe alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti. Una automobilista di 31 anni, in particolare, è stata fermata in viale Trieste, mentre andava troppo veloce: è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, visto che gli è stato riscontrato un tasso di alcol di oltre tre volte al di sopra del limite consentito. Per lei è scattato anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida. Complessivamente, nei controlli del mese di marzo, sono state ritirate 35 patenti.