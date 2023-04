A Cagliari il concerto di Simona Arrai

Lo spettacolo inedito di Simona Arrai è andato al Bflat di Cagliari. Con la presentazione dei primi brani originali dell'artista, inseriti in un repertorio più ampio che omaggia il jazz e la musica d'autore, da Tosca a Joe Barbieri, da Pino Daniele a Stevie Wonder. Una raccolta di brani specchio che aprono i sipari di una vita ricca di contrasti, mentre nei suoi brani inediti non mancano riferimenti al passato, alla spiritualità e all'introspezione.