A Isili i sindaci ribadiscono: no all'invasione di pale eoliche

Sindaci e cittadini hanno ribadito il no al progetto di parco eolico in Marmilla, vicino alla reggia di Barumini. A poco più di una settimana dalla manifestazione patrocinata da Coldiretti, nuovo appuntamento al Nuraghe Is Paras a Isili, dove l'organizzazione dei produttori agricoli e i primi cittadini si sono dati appuntamento per un'assemblea pubblica. La richiesta è di maggiore condivisione delle scelte in merito agli impianti di energia rinnovabile. No quindi a decisioni calate dall'alto e che possono avere un impatto irreparabile sul paesaggio locale, il territorio e le attività economiche. Era presente anche l'assessore regionale all'Ambiente Marco Porcu.