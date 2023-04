A maggio si scriveranno le regole per la scelta del sito nel simposio in programma a Cagliari

Il 13esimo simposio internazionale sull'Einstein Telescope, che si terrà a Cagliari tra l'8 e il 12 maggio, ha preso forma con la costituzione del comitato scientifico e del comitato organizzatore locale (vai al sito dell'evento). Decine di ricercatori si ritroveranno in Sardegna per quello che è considerato un momento decisivo della definizione del progetto. In particolare - scrivono gli organizzatori - sarà il luogo dove definire i parametri scientifici e infrastruttarali che porteranno alla scelta del luogo dove cotruire l'enorme infrastruttura tecnologica, che per ora ha due siti in corsa: quello sardo della miniera di Sos Enattos a Lula e quello del Limburgo tra Belgio, Olanda e Germania. In sostanza a maggio nell'Isola, nei 5 giorni di incontri, si scriveranno le regole del gioco che porteranno entro il 2025 alla scelta finale. Gli scienziati partecipanti sono per ora 134 provenienti (qui l'elenco) dai maggiori centri di ricerca europei sulle onde gravitazionali, ma nell'orbita della cosiddetta ET Collaboration ruotano 1300 ricercatori di 82 enti scientifici di 23 paesi. La partita, però, è solo all'inizio senza dimenticare che esiste anche una terza opzione per la costruzione dell'Einstein Telescope: nella regione orientale della Germania, in Sassonia, c'è un terzo sito di cui ancora non è stata avanzata la candidatura ma che potrebbe entrare in gioco se si rompesse l'asse con i Paesi Bassi.