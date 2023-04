A Selargius da lunedì il Pronto Intervento sociale e il Centro per la famiglia

Due nuovi importanti servizi a disposizione della comunità di Selargius: il Pronto intervento sociale e il Centro per la famiglia, entrambi inseriti all'interno degli interventi messi in campo dal Plus 21, con capofila Selargius, e destinati ai residenti di tutti i comuni aderenti (Monastir, Monserrato, Nuraminis, Quartucciu, Selargius, Sestu,

Settimo e Ussana).

Per quanto riguarda il Pronto intervento sociale - operativo da lunedì - si attiva in tutti i casi in cui via sia un'emergenza o

urgenza sociale, che richiede un intervento immediato e qualificato. Il servizio, finanziato con i Fondi europei del Poc inclusione, sarà disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni sino al 31 dicembre, e prevede la costituzione di un'apposita Centrale operativa che consentirà, attraverso l'attivazione di un numero telefonico, di dare risposte tempestive agli utenti.

Anche il Centro per la famiglia partirà lunedì e si rivolge a nuclei familiari di ogni tipo con minori, residenti nei comuni

appartenenti al Plus 21, a istituzioni scolastiche, operatori dei servizi pubblici, del privato sociale, insegnanti e volontari, e ha la finalità di offrire supporto alla genitorialità nella coppia o al singolo, consulenza legale, sostegno psicologico, pedagogico, educativo, sociale e mediazione familiare.