Acqua non potabile a Massama, Nuraxinieddu e Donigala

A Oristano nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala l'acqua è stata dichiarata non potabile. Il Sindaco Massimiliano Sanna ha firmato un’ordinanza con la quale vieta l’utilizzo per scopi alimentari. "Il provvedimento si è reso necessario - si legge in una nota del Comune - in seguito alle comunicazioni di Abbanoa e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Oristano che hanno riscontrato la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle norme per i valori di coliformi totali ed escherichia coli". Rimangono consentiti gli usi domestici e per l’igiene della persona. Fino al ritorno alla normalità viene garantito il servizio con le autobotti: per Massama, in via Roma, nel parcheggio ex scuole elementari dalle ore 8 alle 16; per Donigala Fenughedu, in piazza chiesa S. Antonino vescovo dalle ore 12.30 alle 15.30; per Nuraxinieddu, in via Rimedio dalle ore 16 alle 19.