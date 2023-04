Per lavori al potabilizzatore del Simbirizzi, dalle 8 alle 13 di oggi, potrebbero verificarsi disagi nell'erogazione dell'acqua sia per il Comune di Cagliari, oltre che per altri Comuni ad es. Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Elmas, Maracalagonis, Selargius, Settimo, Sinnai. L'approvvigionamento sarà garantito dai serbatoi, ma in base ai consumi e al protrarsi o meno dei lavori, non sono esclusi disservizi temporanei.