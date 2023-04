Ad Assemini gli studenti "in viaggio dentro la materia"

Un'occasione per gli studenti di conoscere da vicino un'azienda chimica importante, fondata nel '69, leader nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici. Protagonisti del progetto 'Dentro la materia con Fluorsid', sostenuto dalla Fondazione Giulini, gli alunni delle classi IV del corso di Scienze Applicate dell’Istituto Superiore “Michele Giua” di Assemini.

Durante le varie fasi del progetto i ragazzi hanno sperimentato il funzionamento dell'industria chimica sarda che ha sedi in tutto il mondo. Sono stati analizzati nello specifico i suoi prodotti mettendo in evidenza le azioni e i progetti volti al consolidamento di una chimica sostenibile basata sui principi dell’economia circolare, tra cui un consumo responsabile delle risorse e l'impegno nella riduzione delle emissioni.

Tra le fasi più significative, l'incontro al Laboratorio del CeSAR, dove gli studenti si sono cimentati nell'utilizzo del microscopio elettronico e del diffrattometro per analizzare le diverse fasi cristalline del solfato di calcio (anidrite e gesso) prodotto dall'azienda. E poi la visita all’impianto e al Laboratorio Fluorsid: qui i ragazzi sono entrati in contatto con il sistema automatizzato per la preparativa del campione, analizzato tramite fluorescenza di raggi X. Fino allo step finale del progetto, il confronto tra i ragazzi coinvolti attraverso una presentazione, oggetto di valutazione da parte del comitato scientifico formato dai docenti dell’istituto designati e dal responsabile chimico del progetto Claudio Cara.